Депутат від партії “БПП “Солідарність” Віталій Заріцький звернувся до членів виконкому з проханням посприяти у пошуку житла постраждалому від вибуху студенту політехнічого коледжу Богдану Сапарідзе.

Сьогодні, 12 січня 2017 року під час засідання виконкому Заріцький зазначив, що за кілька днів хлопця вже переведуть з реанімації, а через вщент зруйноване житло в рідному Олександрійському хлопцю з мамою немає куди іти. Тому варто допомогти хоча б з пошуком тимчасового житла.

В свою чергу міський голова Степан Цапюк запевнив, що він дав доручення сільському голові знайти житло в Олександрійському, і наразі вже є кілька варіантів, щоправда в будь-якому випадку там потрібно робити ремонт.

Наразі ж мер пообіцяв посприяти у пошуку тимчасового житла для постраждалого хлопця та його матері в Олександрії, зокрема виділивши їм кімнату в одному з гуртожитків міста.

Нагадаємо, що 22 грудня 2016 року в сел. Олександрійському (колишнє Димитрове) стався вибух, в результаті якого був зруйнований приватний будинок, а з опіками тіла до лікарні потрапив онук господині будинку, котра на час вибуху перебула поряд у літній кухні.

Рідні хлопця звертаються з проханням до всіх небайдужих надати будь-яку допомогу Богдану.

Реквізити карти ПриватБанку матері: 4149 4393 9032 4329 (Страту Світлана Олександрівна)