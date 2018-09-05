В Олександрії комунальне підприємство майже погасило борги за спожитий природний газ

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Олександрійському комунальному підприємству «Теплокомуненерго» залишилось сплатити ще 5%, щоб досягти рівня сплати 90%.

Повідомляє Голос Громами з посиланням на сайт Кіровоградської ОДА.

Перший заступник голови обласної державної адміністрації Сергій Коваленко поінформував, на даний час у розрахунках за спожитий природний газ не виникає проблем з отриманням номінації у теплопостачальників: Новомиргородка, Світловодськ, Долинське, Власівка, Смоліно, Онуфріївка та інших, рівень розрахунків яких склав від 96% до 128%.

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Нагадаємо, що Олександрійське комунальне підприємство «Теплокомуненерго», потрапило до переліку боржників якому для отримання номінацій газу необхідно було  сплатити 50,6 млн грн.

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