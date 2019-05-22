Потужний північний циклон принесе на Кіровоградщину град та шквали

Синоптики Кіровоградської області попереджаюсь про погіршення погоди на території області.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на Гідрометцентр у Кіровоградській області.

Потужний північний циклон, що вирує на території Польщі принесе на Україну атмосферні фронти з погіршенням погодних умов.

Так, сьогодні, 22 травня, в області очікується хмарність з проясненнями.Впродовж дня йтимуть дощі, місцями досить значні, також гроза та подекуди град. Під час грози шквали досягатимуть 15-20 м/с.

Тодібна погода триматиметься до вихідних.