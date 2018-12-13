Потяги, які мали попит серед олександрійців не зупиняються на станації «Олександрія»

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9 грудня змінився розклад руху потягів по станції «Олександрія».

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт електронного видання щотижневої газети «Олександрійський тиждень».

Через Олександрію перестали курсувати чотири потяги, які мали попит серед олександрійців.

Більше не зупинятимуться в місті склади потягів № 12 «Київ – Новоолексіївка», № 79 «Дніпро – Київ», № 103 «Маріуполь – Київ», № 11 «Новоолексіївка – Київ».

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