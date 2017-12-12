Повідомляє Олександрійська ОДПІ: для деяких платників з нового року зміняться рахунки для сплати податків і зборів

Відповідно до п.63.3 ст.63 Податкового кодексу України платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

В зв’язку із вищезазначеним Олександрійська ОДПІ повідомляє, що з 1 січня 2018 року платники податків (юридичні особи або фізичні особи-підприємці), які наразі обліковуються в Олександрійській ОДПІ за територіальною одиницею «Олександрійський район» з відповідним кодом «1116», але місцезнаходженням яких є територіальна одиниця «місто Олександрія» з відповідним кодом «1126», будуть переведені на облік за своїм фактичним місцезнаходженням (тобто за кодом «1126»).

Аналогічною є ситуація для платників податків, які обліковуються за територіальною одиницею «місто Олександрія» (1126), але їх місцем знаходження є «Олександрійський район» (1116). Такі платники з 1 січня 2018 року будуть переведені на облік за кодом «1116».

Звертаємо увагу керівників, бухгалтерів, фізичних осіб-підприємців, що в зв’язку із вищезазначеною зміною місця обліку для таких платників відповідно зміняться і бюджетні рахунки для сплати податків і зборів, а також напрямок подання податкової звітності – «1126» чи «1116».

Таким чином, суб’єкти господарювання, які мають розбіжності в реєстрації місця обліку в Олександрійській ОДПІ та своїм місцезнаходженням, повинні звернутися до ДПІ за отриманням правильних бюджетних рахунків.

Підприємцям та юрособам слід оновити інформацію про об’єкти оподаткування

Підприємці та юрособи зобов’язані інформувати податкову за основним місцем обліку про всі свої об’єкти оподаткування (п.8.1 розд.VIII Порядку обліку платників податків). Об’єкти оподаткування — це будь-яке майно та дії, у зв’язку з якими у суб’єкта господарювання виникає обов’язок зі сплати податків: оренда чи придбання офісного приміщення або магазину, обладнання, транспорту тощо.

Так, наприклад, об’єкт оподаткування з’являється, коли суб’єкт господарювання реєструє в податковій РРО (касовий апарат) або книгу обліку розрахункових операцій на господарську одиницю; прибудував літню терасу до свого кафе; орендував, купив або переобладнав власне приміщення під спортзал, пекарню, ательє тощо.

Повідомляти податкову треба у випадках, коли об’єкт оподаткування з’являється; змінюється (стає інакшим його тип, найменування, місцезнаходження, стан або вид права на нього); втрачається (стає непридатним до використання, повертається власнику, продається та інше).

Для подання цієї інформації використовують форму 20-ОПП – Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність. При цьому слід пам’ятати, що у формі відображають усі об’єкти: як орендовані, так і ті, що перебувають у власності, в користуванні тощо.

Під час подання повідомлення вперше в ньому показують усі об’єкти оподаткування, а надалі — лише нові й ті, з якими відбулися зміни.

Зверніть увагу: якщо у вас є об’єкти оподаткування деінде, окрім основного місця обліку, — рухоме чи нерухоме майно, об’єкти, пов’язані зі здійсненням діяльності, відокремлені підрозділи юрособи тощо, — за їх адресами ви теж маєте стати на облік, це будуть неосновні місця обліку (п.63.3​ ПКУ).

Подається повідомлення упродовж 10 календарних днів після реєстрації, створення/відкриття об’єкта оподаткування (п. 8.4 Порядку обліку платників податків), тобто дати оформлення договору купівлі-продажу, оренди чи іншого документа на право володіння, користування або розпорядження об’єктом.

Якщо відбулися зміни з об’єктами, зазначеними в раніше поданому повідомленні, слід також протягом 10 днів надати форму з новими даними.

Олександрійська ОДПІ повідомляє, що всім суб’єктам господарювання (юридичним особам, фізичним особам-підприємцям) необхідно або подати вперше, або оновити інформацію про наявні об’єкти оподаткування. Повідомлення 20-ОПП можна надіслати в електронному вигляді, якщо є договір із податковою про визнання електронних документів, та подати в паперовому варіанті — особисто до Центру обслуговування платників чи поштою.