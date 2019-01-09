Повідомляємо номер телефонного шахрая, який незаконно вимагає кошти з підприємців Олександрійщини

Вчора, 8 січня 2019 року, впродовж дня до Олександрійського управління державної фіскальної служби надходили масові однотипні звернення від суб’єктів господарювання, до яких телефонували нібито від імені працівника даного управління з проханням надати фінансово-матеріальну допомогу.

Інформує Голос Громади з посиланням на сайт ДФС у Кіровоградській області.

Повідомлення надходили з телефонного номера 099 677 99 79 нібито від заступника начальника управління — начальник відділу податків і зборів з юридичних осіб Олександрійського управління Сергій Миколайович Пашко.

Олександрійське управління державної фіскальної служби офіційно спростовує причетність вищезазначеної особи до вказаних подій й у разі надходження подібних дзвінків просить одразу повідомляти за телефоном (0522) 36-69-44.