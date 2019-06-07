Позачергова сесія Олександрійської міської ради ледве зібрала депутатів

Два питання містив порядок денний 69-ї позачергової сесії Олександрійської міської ради, яка відбулася сьогодні, 7 червня – повідомляє «Голос Громади».

Сесія розпочалася з затримкою понад двадцять хвилин, оскільки недостатня явка депутатів взагалі ставила під питання її проведення. Але врешті «критична маса» таки набралася: з 36-ти депутатів нинішнього скликання сесію розпочали 19 народних обранців (пізніше, вже після початку засідання до його роботи приєдналися ще декілька депутатів). Така низька депутатська відвідуваність, якої до цього не спостерігалося вже тривалий час, очевидно, була викликана призначенням позачергового пленарного засідання на «незручний» передвихідний день – п`ятницю та погожою літньою погодою…

Першим питанням порядку денного депутати «оновили», як того вимагає державне податкове законодавство, розміри місцевих податків і зборів на 2020 рік. Було проголосовано за ставки податків на нерухоме майно, землю, туристичний збір. Фактично нові податкові ставки змін поки що не зазнали проти попередніх.

Наступне питання стосувалося змін міського бюджету на 2019-й рік. Вони полягали у збільшенні доходів та видатків загального і спеціального фондів місцевого кошторису на суму 838 952 грн за рахунок субвенцій з державного бюджету (698 тис. грн.), селищного бюджету Пантаївки (100 тис. грн.) та перевиконання надходжень до загального фонду (бюджету розвитку – 40 952 грн) і внутрішньому перерозподілі видатків загального та спеціального фондів. Як зазначалося в ухваленому рішенні, ці кошти підуть «на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості»- придбання медичного обладнання для амбулаторій селищ Олександрійського і Пантаївки, ремонт Пантаївського будинку культури (заміна вікон і дверей), тощо.