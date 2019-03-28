Пожежа й масштабні вибухи поблизу АЗС у Кропивницьку: відомі причини трагедії

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Вчора з 20:00 години рятувальники Кіровоградщини ліквідували пожежу та її наслідки у м.Кропивницькому

Досудове розслідування відносно пожежі та низки потужних вибухів, що відбулися вчора у Кропивницькому  по вул. Київський пильно контролюватиметься прокуратурою Кіровоградської області.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Прокуратури у Кіровоградській області.

Надзвичайна подія трапилась на прилеглій до газової заправної станції території та не пов’язана з її діяльністю. Масштабні вибухи стали наслідком порушення техніки безпеки під час транспортування та перекачування газу між двома суб’єктами господарювання з використанням автоцистерн.
Внаслідок події постраждало 4 осіб, які отримали ушкодження різного ступеня тяжкості та перебувають в обласній лікарні.

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Наразі виконуються першочергові слідчі дії, направлені на встановлення усіх обставин події та їх причин. Хід розслідування перебуває на контролі керівництва прокуратури області.

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