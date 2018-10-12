На Кіровоградщині триває роз’яснювальна робота з легалізації праці, яка має позитивні результати

Заступник голови облдержадміністрації Світлана Лобанова провела робочу нараду за участі керівництва територіальних органів в області. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

Учасники засідання підсумували результати роз’яснювальної роботи з легалізації праці, проаналізували здійснення контролю за станом дотримання законодавства з питань оплати праці, укладання трудових договорів між роботодавцями та найманими працівниками, неофіційної зайнятості населення та окреслили план дій на найближчу перспективу.

З 12 вересня по 4 жовтня поточного року управлінням Держпраці в області проведено 354 заходи. За результатами проведеної роботи охоплено понад 2500 осіб, розповсюджені інформаційні буклети.

За словами заступника начальника Головного управління ДФС в області Тетяни Гавренкової, проведена роз’яснювальна робота дає позитивний результат. Відтак, сума сплати єдиного соціального внеску у вересні поточного року значно збільшилась. За словами Наталії Сімонян, значне збільшення застрахованих працівників, які сплачують ЄСВ, прослідковується у реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду.