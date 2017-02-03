З метою оперативного задоволення кадрових потреб ПП «Колега» та ТОВ «УкрАгроКом» у працівниках за професіями «продавець продовольчих товарів», «касир торгівельного залу», «водій автотранспортних засобів», у приміщенні Олександрійського міськрайонного центру зайнятості було проведено міні–ярмарок вакансій. Про це кореспондентам Голосу Громади повідомила Ю. Лісовська, провідний фахівець із зв’язків з громадськістю відділу інформаційних систем Олександрійського міськрайонного центру зайнятості.

Представники роботодавців презентували присутнім шукачам роботи зазначені підприємства, надали розширену інформацію про характер та режим роботи, умови оплати праці, специфіку виконання роботи.

Також відвідувачі міні–ярмарку дізналися про вимоги роботодавця до майбутніх працівників та отримали вичерпні відповіді на запитання, що їх цікавили.

Враховуючи вимоги роботодавця та кваліфікаційний рівень присутніх, 8 осіб заповнили анкети претендентів на робоче місце, ще 6 осіб були направлені на співбесіду до роботодавця з метою вирішення питання майбутнього працевлаштування.

Змістовим елементом заходу стало функціонування консультпунктів, де всі охочі мали змогу отримати роз’яснення щодо основних аспектів чинного трудового законодавства, а також юридичних та інших питань, пов’язаних з працевлаштуванням.