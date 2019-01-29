Практика показала, що переселенцям реально знайти роботу на території Кіровоградщині й Олександрії зокрема

Торік понад 50 переселенців знайшли роботу на Кіровоградщині за сприяння служби зайнятості.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградського обласного центру зайнятості.

Вирішення питань зайнятості внутрішньо переміщених осіб є одним із найбільш дієвих способів їх соціальної адаптації.

«Внутрішньо переміщені особи, як і всім інші громадяни, які звертаються до центрів зайнятості по допомогу в пошуку відповідної роботи, надається спектр адресних соціальних послуг, що спрямовані на забезпечення їхнього працевлаштування, у т. ч. тимчасового, підвищення конкурентоспроможності зазначеної категорії громадян на ринку праці шляхом професійної підготовки, перенавчання та підвищення кваліфікації, сприяння в започаткуванні власного бізнесу тощо», – зазначила Вероніка Шишкарьова, начальник відділу сприяння працевлаштуванню Кіровоградського обласного центру зайнятості.

У результаті проведеної роботи упродовж 2018 року, з 187 безробітних громадян даної категорії, які звернулися до центрів зайнятості області, 54 особи працевлаштовані за направленням служби зайнятості за наступними професіями: інспектор з кадрів, інженер-технолог, столяр, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, оператор інформаційно-комунікаційних мереж, бухгалтер, економіст, керівник музичний, вихователь, помічник вихователя, вчитель загальноосвітнього навчального закладу, каштелян, листоноша (поштар) та ін.

Крім того, 14 осіб проходили професійне навчання та 14 осіб взяли участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру.