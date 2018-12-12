ПрАТ «Кіровоградобленерго» передає обов’язки з постачання електроенергії на Кіровоградщині іншій компанії

З 1 січня 2019 року із переліку послуг, які надає ПрАТ «Кіровоградобленерго», буде виключено постачання електричної енергії на території Кіровоградської області. Компанія надаватиме лише послугу з її розподілу.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку прес-секретаря обленерго Сергія Богомільчука у Facebook.

Натомість постачання електричної енергії населенню з 1 січня 2019 року здійснюватиме ТОВ «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія».

Задля уникнення непорозумінь у розрахунках та відключення від послуги електропостачання, ПрАТ «Кіровоградобленерго» рекомендує споживачам в терміновому порядку розрахуватись з боргами за використану електричну енергії.

Також, для здійснення завершальних розрахунків споживачам потрібно зафіксувати показники своїх лічильників станом на 1 січня 2019 року та передати їх енергокомпанії протягом 5 днів, в іншому разі – вартість спожитої електричної енергії буде здійснюватися розрахунковим шляхом.