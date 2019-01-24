Працівника МВС у Кіровоградській області зловили на хабарі у 14 тисяч гривень

Нещодавно прокуратура Кіровоградщини викрила посадову особу державної установи МВС України на отриманні неправомірної вигоди.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Прокуратури у Кіровоградській області.

Посадовець вимагав від мешканця обласного центру грошову винагороду у сумі 14 тисяч гривень за вирішення питання щодо непритягнення до відповідальності за керування автомобілем в стані алкогольного сп’яніння.

Наразі триває досудове розслідування й вирішується питання щодо повідомлення вказаній особі про підозру у вчиненні вказаного злочину за ч. 3 ст. 369-2 КК України та обрання запобіжного заходу.