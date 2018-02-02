Працівника поліції, якого нещодавно затримала СБУ, заявив відвід судді

Вчора, 1 січня, прокуратурою Кіровоградської області було передано до Ленінського райсуду клопотання про визначення запобіжного заходу начальнику сектора превенції патрульної поліції підполковнику Олександру Дубініну і заступнику керівника карного розшуку майору Сергію Пишному Олександрійського міськвідділу поліції.

Один із затриманих працівниками СБУ та прокуратури Кіровоградської області працівник Олександрійського міськвідділу поліції, а саме начальник сектора превенції патрульної поліції підполковник Олександр Дубінін подав заяву про відвід слідчого судді Загреби.

Пр оце повідомляє «Без купюр».

Нагадаємо, 30 січня, в Олександрії за підозрою в отриманні неправомірної вигоди (хабара) працівники СБУ затримали двох співробітників поліції. Затримання проводилося на Соборній площі біля магазину Ko’s та по вулиці 6-го Грудня. Працівників правоохоронних органів було затримано під час чергового отримання частини обумовлених коштів. У ході проведення обшуків в поліцейських вилучено кошти у сумі 10 тис. грн , а також речовину схожу на наркотичний засіб.