Працівники поліції швидко затримали грабіжника, який заволодів електроінструментами

Вчора, 6 серпня, в Олександрійському районі невідомий проник в приватне господарське приміщення та відкрито заволодів електроінструментами в присутності власниці.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ГУНП в Кіровоградській області.

Завдяки допомозі небайдужих громадян та оперативним діям працівників групи реагування патрульної поліції та карного розшуку зловмисника вдалося швидко затримати. Ним виявився 27-річний непрацюючий місцевий житель,який раніше притягувався до кримінальної відповідальності.