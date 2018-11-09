Працівники поліції виявили мешканців Олександрії, що споживали наркотичні речовини біля міського стадіону

Під час патрулювання наряд особливого призначення виявили двох молодиків 22 та 23-річного жителів Олександрії, які споживали наркотичні речовини та запивали їх пивом. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійські новини.

У молодиків найшли близько 1 грама наркотичної речовини. Один з порушників пояснив, що рослину коноплю зберігав для власного споживання.

За фактом порушення відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 309 ККУ.

Наркотичні речовини вилучено та відправлено на експертизу.

Як виявилося, дана особа раніше займалася виготовленням наркотиків.