Працівники служби автодору на Кіровоградщині борються з наслідками танення снігу й сніговою кашею (ФОТО)

У Кіровоградській області настала відлига й почали активно танути кучугури снігу та снігові замети на узбіччях автошляхів області.

Працівники служби автодору залучаються до ліквідації снігової каші та затоплень на різних ділянках доріг Кіровоградщини.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області.

Дорожники активно працюють на водовідведенні з доріг – техніка автодору розширює узбіччя, зчищає снігову кашу з проїжджої частини, а люди власноруч пробивають шляхи для витоку талої води у зледенілих снігових наметах.

