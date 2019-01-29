Працівники служби автодору на Кіровоградщині борються з наслідками танення снігу й сніговою кашею (ФОТО)

3

У Кіровоградській області настала відлига й почали активно танути кучугури снігу та снігові замети на узбіччях автошляхів області.

Працівники служби автодору залучаються до ліквідації снігової каші та затоплень на різних ділянках доріг Кіровоградщини.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області.

Дорожники активно працюють на водовідведенні з доріг – техніка автодору розширює узбіччя, зчищає снігову кашу з проїжджої частини, а люди власноруч пробивають шляхи для витоку талої води у зледенілих снігових наметах.

Читайте також:  Знято всі обмеження руху транспорту на автошляхах у Кіровоградській області

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ