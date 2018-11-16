Право на достроковий вихід на пенсію мають багатодітні матері

Відповідно до пенсійного законодавства України багатодітні матері мають право на достроковий вихід на пенсію. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Пенсійного фонду України в Кіровоградській області.

Згідно з Законом України «Про загально обов’язкове державне пенсійне страхування», право на призначення дострокової пенсії мають жінки, які народили не менше п’яти дітей, займалися їх вихованням до 6-річного віку, досягли віку 50-ти років та мають страховий стаж не менше 15 років.

Також, правом виходу на дострокову пенсію користуються жінки, які усиновили дітей до 6-річного віку.

Відтак, для призначення дострокової пенсії вище зазначеним особам необхідно надавати документи (з них документ про наявних страховий стаж та свідоцтво про народження дітей) до Пенсійного фонду України.

Відділи та сектори з обслуговування громадян управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області знаходяться в обласному та районному центрах.

Не втрачайте час і нагоду та звертайтеся до сервісних центрів головного управління Фонду в області заздалегідь.