Правоохоронці на Кіровоградщині знайшли у водія гранати та патрони в салоні авто (ФОТО)

Правоохоронці вилучили у водія автомобіля «IVEKO» вибухонебезпечні предмети. Як повідомляє прес-служба поліції особливого призначення Кіровоградської області, до правоохоронців надійшло повідомлення, що автодорогою «Кіровоград – Рівне – Новоукраїнка» у бік обласного центру рухається вказаний автомобіль, у салоні якого можуть знаходитися небезпечні предмети.

Черговим поліцейським негайно були зорієнтовані найближчі екіпажі поліції особливого призначення, які і зупинили на в’їзді до м. Кропивницького зазначений в орієнтуванні транспортний засіб, а на місце події інспектори одразу ж викликали слідчо-оперативну групу Кропивницького відділу поліції. 27-річний керманич під час спілкування із правоохоронцями помітно нервував та намагався швидше закінчити розмову.

Під час огляду автомобіля працівниками поліції було виявлено та вилучено предмет, схожий на корпус гранати Ф-1 без підривача, три циліндричні предмети, схожі на гранати, два предмети, схожі на підривачі, близько 60 предметів, схожих на патрони різного калібру, а також пакунок з невідомою речовиною, вагою близько 100 гр. Усе вилучене направлено на дослідження.

За даним фактом розпочате кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Наразі тривають слідчі дії.