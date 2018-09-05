Правоохоронці викрили жителя Олександрії, який викрадав метал з колії

Вчора, 4 вересня, до Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення про крадіжку майна ПАТ «Укрзалізниця. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ГУ НП в Кіровоградській області.

Прибувши на місце пригоди працівники групи реагування патрульної поліції встановили особу, що скоїла злочин. Зловмисником виявився 19-річний мешканець Олександрії, який демонтував близько 50 шурупів, які кріплять залізничну колію.

За словами т.в.о. начальника Олександрійського відділу поліції Володимира Хвостова, у зловмисника були вилучені речові докази.

Наразі триває розслідування у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді штрафу, громадських або виправних робіт, арешту на строк до шести місяців, або до трьох років позбавлення волі.