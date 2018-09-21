Представник консультативної місії ЄС в Олександрії зустрівся з поліцейськими

Вчора, 20 вересня, представник консультативної місії ЄС Йоахім Петерс провів зустріч з керівництвом Олександрійського відділу Національної поліції.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області у facebook.

Під час спілкування фахівець разом з правоохоронцями обговорив основні цілі місії КМЄС у Кіровоградській області, визначились з проблемними питаннями правоохоронної діяльності та станом матеріально-технічного забезпечення відділу поліції.

Зустріч відбувалась в рамках пілотного проекту «Модель головного управління НПУ».