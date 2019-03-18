Двом школам Олександрійського району вручили новопридбані автобуси для перевезення школярів

Днями перший заступник голови районної державної адміністрації Юрій Коваль та народний депутат України Анатолій Кузьменко передали колективам Андріївської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів та Улянівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів шкільні автобуси.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської РДА.

Автобуси для шкіл були придбані коштом освітньої субвенції залишків минулого року на суму 3 180 гривень з метою забезпечення підвезення 114 учнів сільських шкіл, вихованців дитсадків та вчителів, які проживають на відстані понад 10 км від НЗ й не мають змоги самотужки дібратися на навчання.

