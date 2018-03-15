Представники місцевого самоврядування Олександрійщини вивчали досвід розвитку громад на Дніпропетровщині

Подивитися на власні очі, чим живуть та як розвиваються створені на Дніпропетровщині об’єднані територіальні громади, перейняти досвід та “на практиці” познайомитися з процесом децентралізації вирішили представники місцевого самоврядування з Олександрійщини.

Так, Центром розвитку місцевого самоврядування у рамках дводенної навчальної поїздки з чотирьох областей України, зокрема й Кіровоградської, були запрошені сільські та селищні голови, а також голови місцевих рад. Олександрійщину представляли: голова Олександрійської районної ради Ольга Коріненко, Приютівський селищний голова Вікторія Лисенко та сільський голова Головківки Тетяна Кузьменко.

У перший день навчальної поїздки присутні мали змогу ознайомитися з роботою Степнянського старостинського округу Слобожанської ОТГ, при цьому оглянувши інфраструктурні об’єкти ОТГ, Центр безпеки, ознайомитися з роботою освітніх та дошкільних закладів, ЦНАПу.

Хто такий староста та які функції він виконує у своєму старостинському окрузі розповіли у Волоському окрузі Новоолександрівської ОТГ. Представники семінару відвідали Волоську школу, дитячий садочок, амбулаторію, а також завітали до офісу старости Андрія Пінчука, котрий розповів про власні напрацювання на посаді старости та поділився власним досвідом успішного старту.

Наступного дня присутнім презентували Сурсько-Литовську ОТГ, ознайомивши також з роботою місцевого ЦНАПу та ЦПМД, після чого було запропоновано познайомитися з Солонянською об’єднаною територіальною громадою.