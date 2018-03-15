Представники місцевого самоврядування Олександрійщини вивчали досвід розвитку громад на Дніпропетровщині

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Подивитися на власні очі, чим живуть та як розвиваються створені на Дніпропетровщині об’єднані територіальні громади, перейняти досвід та “на практиці” познайомитися з процесом децентралізації вирішили представники місцевого самоврядування з Олександрійщини.

Так, Центром розвитку місцевого самоврядування у рамках дводенної навчальної поїздки з чотирьох областей України, зокрема й Кіровоградської, були  запрошені сільські та селищні голови, а також голови місцевих рад. Олександрійщину представляли: голова Олександрійської районної ради Ольга Коріненко, Приютівський селищний голова Вікторія Лисенко та сільський голова Головківки Тетяна Кузьменко.

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У перший день навчальної поїздки присутні мали змогу ознайомитися з роботою Степнянського старостинського округу Слобожанської ОТГ, при цьому оглянувши інфраструктурні об’єкти ОТГ, Центр безпеки, ознайомитися з роботою освітніх та дошкільних закладів, ЦНАПу.

Хто такий староста та які функції він виконує у своєму старостинському окрузі розповіли у Волоському окрузі Новоолександрівської ОТГ. Представники семінару відвідали Волоську школу, дитячий садочок, амбулаторію, а також завітали до офісу старости Андрія Пінчука, котрий розповів про власні напрацювання на посаді старости та поділився власним досвідом успішного старту.

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Наступного дня присутнім презентували Сурсько-Литовську ОТГ, ознайомивши також з роботою місцевого ЦНАПу та ЦПМД, після чого було запропоновано познайомитися з Солонянською об’єднаною територіальною громадою.

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