Представники новоствореної Приютівської ОТГ вчилися проектному менеджменту

Вчора, 30 серпня, в Кропивницькому відбувся тренінг «Проектний менеджмент та підготовка проектних заявок в рамках програм міжнародної технічної допомоги», в якому взяли участь селищний голова Приютівки Вікторія Лисенко та сільські голови Головківки – Тетяна Кузьменко, Костянтинівки – Олександр Клімов.

Про це йдеться на сайті «Приютівська громада».

«На тренінгу основна увага була зосереджена на роботі в групах та практичному вирішенні поставлених завдань. Ми намагалися створити проект та перемогти в конкурсі. В кожної в групи були різнопланові проекти, які реально можливо впровадити в життя. Наприклад наша група отримала тему капітального ремонту доріг, що реально реалізувати в нашій громаді» – розповіла Вікторія Лисенко.

Представники громади вчилися формувати мету та конкретні цілі проекту, пропрацювали дії від моменту написання проектних заявок і до етапу практичної реалізації проекту.

Підсумовуючи все вище сказане, Вікторія Лисенко зауважила, що по завершенні тренінгу є маса ідей щодо подання проектів на отримання грантів та використання отриманих знань на практиці на території Приютівської ОТГ.