Представники Олександрійського гендерного центру відвідали Волоський фонд розвитку громади

Нещодавно представники громадської організації «Олександрійський гендерний інформаційний центр» відвідали благодійну організацію «Волоський фонд розвитку громади» на Дніпропетровщині. Метою поїздки було експрес-навчання розробки стратегічних планів у громадах, особливо методом топ-фасилітації. Досвід, який напрацював «Волоський фонд розвитку громади», ОГІЦ прагне використовувати в діяльності Школи громадського аніматора, яка має запрацювати з 31 січня 2018 року в центральній районній бібліотеці ім.Д.І.Чижевського, в рамках проекту «Вчимося і діємо: Школа громадського аніматора».

Поїздка була дуже інформаційно насиченою та пізнавальною, вразила згуртованість та небайдужість членів благодійної організації «Волоський фонд розвитку громади». Лідери організації Віталій Моргун та Марія Нємцева вразили своєю щирістю, позитивним настроєм, вмінням правильно організувати і скоординувати діяльність громадських організацій. Така взаємодія між громадськими організаціями різних регіонів сприяє взаєморозумінню, діалогу, розвитку місцевих громад.