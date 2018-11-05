Представники Приютівської ОТГ навчалися впроваджувати модель управління побутовими відходами

Днями, керівники Приютівської ОТГ відвідали тренінг «Рекомендації для розроблення моделі управління відходами в ОТГ». Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Приютівської ОТГ.

Секретар Приютівської селищної ради Вікторія Лисенко та в.о. старости Головківського старостинського округу Тетяна Кузьменко ознайомилися з основними законодавчими вимогами щодо управління побутовими відходами, зокрема із поводженням з небезпечними відходами.

Учасники тренінгу навчалися організації управління з відходами, виявлення необхідних переробних технологій і потужностей та ознайомились з вимогами до полігонів.

Набуті знання та вміння будуть використовуватись у впровадженні моделі управління відходами в ОТГ.