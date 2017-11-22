Учора, 21 листопада, в рамках місячника профорієнтації молоді «Професійні горизонти», для випускників загальноосвітніх навчальних закладів управління освіти Олександрійської міської ради в ПК «Світлопільський» відбулася презентація вищих навчальних закладів системи Міністерства внутрішніх справ.

Надати молодим людям допомогу у виборі навчального закладу, сформувати у дітей готовність до усвідомленого вибору професії з урахуванням власних інтересів, нахилів та здібностей – поставили за мету організатори профорієнтаційного заходу.

Про це кореспондентам Голосу Громади повідомив заступник начальника відділу активної підтримки безробітних Олександрійського міськрайонного центру зайнятості М.Жежеря.

Представники навчальних закладів надали майбутнім абітурієнтам чимало корисної інформації про навчальні заклади МВС, порядок подання документів, умови вступу, перелік спеціальностей, та можливості подальшого працевлаштування, кар’єрного зростання, та, навіть можливості отримання державних європейських дипломів та умовами вступної кампанії-2018.

Зазначалося, що сьогодні велика увага приділяється Міністерством внутрішніх справ України комплектуванню підрозділів обізнаними та кваліфікованими кадрами, ретельно проводяться конкурсні відбори.

Випускники з захватом переглянули запропоновані відеоролики про роботу поліцейських та про навчання і життя курсантів вузу. Зустріч проходила в режимі «питання – відповіді». Це стало можливим завдяки спільним зусиллям представників Національної поліції: начальника сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських управління кадрового забезпечення ГУНП у Кіровоградській області Олені Серебренніковій; начальнику сектору кадрового забезпечення Олександрійського відділу поліції ГУНП Івану Ярошенку, декана Криворізького факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Олександру Савченку, викладачам та курсантам університету.