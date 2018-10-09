Прес-конференція: БУРхливі два тижні на Олександрійщині

В Олександрійській художній галереї VashArt відбулася прес-конференція з підсумків роботи табору «Будуємо Україну разом» (БУР). Як вже повідомляв «Голос Громади», волонтери всеукраїнського культурно-освітнього проекту БУР, заснованого у 2014 році, прибули на Олександрійщину наприкінці вересня і протягом двох тижнів у їхніх планах було проведення благодійних ремонтно-будівельних робіт а також широка культурно-пізнавальна програма. По завершенню цього терміну учасники звітували перед журналістами і громадськістю, наскільки їм вдалося виконати задумане. Бесіду проводили волонтери Олександра та Ігор.

За їхнім словами, табір на Олександрійщині – це останній об`єкт діяльності БУР у поточному році, після чого він продовжить роботу вже наступного року. За ці два тижні команді вдалося виконати певний запланований обсяг ремонтних робіт на основному «будівельному майданчику», який, власне, і став головним приводом їхнього приїзду до нас – в галереї VashArt. Тут волонтери з числа професійних будівельників та аматорів поштукатурили стіни виставкової галереї, облицювали одну з її стін дерев`яними панелями, поклали ДСП на підлогу, обшили стелю ізолом та штукатурною сіткою. Лише галереєю їхнє перебування у місті не обмежилося: ще вони допомогли з штукатурними роботами у приватному будинку однієї багатодітної олександрійської сім`ї, утеплили пінопластовими плитами стіни і переобладнали каналізацію в будинку іншої родини, де самотня мати виховує дитину з інвалідністю та виконали ще ряд різних робіт.

Як вже зазначалося, напрямок БУРу є багатопрофільним, мета якого – допомагати людям, пізнавати країну, подорожуючи нею, тому паралельно з ремонтними роботами його волонтери (а це майже 50 чоловік, переважно – молодь) проводили різні культурні заходи, знайомлячись з Олександрійщиною та знайомлячи її жителів з проектом «Будуємо Україну разом». Зокрема, як зазначили Олександра з Ігорем, їм сподобалася екскурсія Олександрією і Кропивницьким. Відвідали вони навіть Чигирин з Холодним Яром у сусідній Черкаській області, значно збагативши свої знання історії. А разом зі студентами медичного коледжу, в гуртожитку якого проживали БУРівці, вони брали участь у квесті, а також знайомилися з громадськими організаціями Олександрійщини та її бізнесом.

«Погожа осіння погода, приємні прогулянки містом, яке, виявляється, знамените не лише однойменною футбольною командою, а й багатовіковою історією. Під боком річка, прогулявшись вздовж якої відновлюєш сили – це лише кілька «кадрів» нашого перебування в Олександрії, а ще знайомство з цікавою архітектурою, дискусії про те, як відкрити щось нове у собі, як, врешті, почати щось змінювати зі свого порога у навколишньому сірому буденному житті» – так описала враження від перебування в нашому місті Олександра.

До речі, про відкриття «нового у собі»: як признався у розмові з кореспондентом «Голосу Громади» Ігор, насправді будівельник – його не основна професія, її він набув на практиці. А за освітою наш співрозмовник – вчитель фізики. І це в БУРі – звична річ: є тут студентки та молоді люди, які не мають прямого стосунку до будівництва, зі Львова і Нікополя, Житомира і Харкова, Кобеляк і Рівного і Дніпра.

«Це один з найкращих способів – приїхати на БУР і не тільки побачити, а й відчути як віра в свою мрію може об’єднати навколо себе незнайомих до цього людей і здійснитись за декілька днів», – вважають вони і запрошують небайдужих олександрійців приєднатися до свого руху. Ідея проекту окреслена простими словами: «Будуємо стіни помешкань, руйнуємо стіни між людьми».

«Долучитися до нього може кожен бажаючий віком від 16-ти років, незалежно від статі, соціального статусу, освіти, фаху, можна навіть і разом зі своєю родиною (в БУРі є й такі). Зробити заявку на участь нескладно: наприклад, через соціальну мережу Facebook, знайшовши там сторінку «Будуємо Україну разом», – кажуть учасники БУР-табору.