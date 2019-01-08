Прес-реліз щодо працевлаштування мешканців Кіровоградщини у Державі Ізраїль

Обласний центр зайнятості залучений в процесах реалізації Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль про тимчасове працевлаштування українських працівників в окремих галузях на ринку праці Держави Ізраїль та Імплементаційного протоколу А (будівельна галузь) між Міністерством соціальної політики України та Управлінням з питань населення та імміграції при Міністерстві внутрішніх справ Держави Ізраїль до вказаної Угоди.

Повідомляє Голос Громади з посилання на сайт Кіровоградського обласного центру зайнятості.

Механізм реалізації Угоди та Протоколу передбачає звернення охочих працювати за кордоном до місцевих центрів зайнятості (філій обласного центру зайнятості) для заповнення анкети, внесення інформації про них до спеціального реєстру. Потім ці громадяни проходять декілька етапів відбору. Після цього відібрані особи отримають робочі візи на в’їзд до Ізраїлю та організовано відправляються на роботу.

Відповідно до протоколу Управління з питань населення та імміграції при Міністерстві внутрішніх справ Держави Ізраїль (реалізує Протокол від Ізраїльської сторони) може залучати некомерційну організацію. З 10 грудня 2018 року такою некомерційною організацією визначено Громадську організацію «Велика ідея». Ця організація здійснює логістику в проведенні інформаційних кампаній про тимчасове працевлаштування українських працівників та інформаційно-заохочувальну діяльність в рамках реалізації Угоди. Некомерційна організація забезпечує роботу інформаційної лінії та надає інформаційно-консультаційні послуги про умови участі в програмі за телефонами (099) 2025588, (093) 2025588, (097) 2025588.

За інформацією заступника директора обласного центру зайнятості Богдана Стояна, в минулому році 29 мешканців області виявили бажання працювати будівельниками в Державі Ізраїль. Робота щодо набору на роботу продовжується.