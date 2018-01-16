Президент підписав закон про порядок встановлення лічильників на газ

Внесення змін до Закону України “Про забезпечення комерційного обліку природного газу”, який був ухвалений Верховною Радою України ще 21 грудня 2017 року, підписав Президент України Петро Порошенко.

Як повідомляє Адміністрація Президента, Закон удосконалює принципи комерційного обліку природного газу, врегульовує окремі питаня встановлення його засобів, зокрема в багатоквартирних будинках. Ухвалення документу підвищить рівень захисту прав споживачів природного газу.

Передбачається, що загальнобудинковий лічильник відтепер можна встановлювати лише за згодою співвласників багатоквартирного будинку. У тому випадку, коли особа встановила індивідуальний лічильник особисто, їй мають компенсувати витрати.

“Окрім цього зазначається, що працівники газорозподільчої мережі не можуть припиняти постачання газу в будинок, якщо його співвласники (жителі будинку) не погодились на встановлення загальнобудинкового лічильника”, – повідомляє 112.ua.