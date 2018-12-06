Президент України оголосив дату обрання предстоятеля незалежної автокефальної помісної православної української церкви

Вчора, 5 грудня, під час Форуму місцевого самоврядування Президент України Петро Порошенко оголосив дату Об’єднавчого Собору українських церков, під час якого оберуть предстоятеля незалежної автокефальної помісної православної української церкви.
Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку Кіровоградської обласної державної адміністрації у Facebook.
Відтак, проведення Об’єднавчого Собору дає право на створення та затвердження статусу Автокефальної православної церкви в Україні.
Дата проведення Об’єднавчого собору назначена на 15 грудня 2018 року.
«Я радий оприлюднити дату Об’єднавчого собору, який має проголосити створення Автокефальної помісної православної церкви в Україні. Цей собор затвердить статут нашої нової церкви, обере предстоятеля. Собор відбудеться 15 грудня 2018 року в Соборі св. Софії”, – наголосив Петро Порошенко.