Президент України з робочим візитом завітав до Приютівської громади

Сьогодні, 28 лютого, з робочим візитом до Приютівської громади, що на Олександрійщині завітав Президент України Петро Порошенко. Глава держави відвідав збудовану першу в Україні сучасну амбулаторію загальної практики сімейної медицини в селі Протопопівка в рамках впровадження своєї програми реформування сільської медицини.

Також оглянути та проревізувати нову амбулаторію прибув Віце-прем’єр-міністра – Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко, голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко, народний депутат України Костянтин Яринич.

Зустрічали гаранта та гостей у Протопопівці голова Приютівської ОТГ А.Коломійцев, депутати Приютівської селищної ради, Олександрійської міської ради, Олександрійської районної ради та чи не все село Протопопівка.

Люди мали можливість поспілкуватися з Президентом та задати йому питання, що їх сьогодні турбують найбільше.

У свою чергу голова держави наголосив, що найбільша програма по реформуванню сільської медицини саме на Кіровоградщині: «Спільними зусиллями ми кардинально змінюємо державу».

Крім цього Петро Порошенко підкреслив, що на сьогоднішній день амбулаторії в селах будуються також за рахунок 1,5 млрд доларів, конфіскованих попередньої влади.