Президенту України направили звернення із закликом прискорити внесення кандидатури на посаду Голови Нацбанку

Відповідне рішення члени Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності Верховної Ради ухвалили на засіданні Комітету 23 травня, повідомляє офіційний веб-портал Верховної Ради України.

Голова Комітету Сергій Рибалка зазначив: «Ситуація у фінансовій системі залишається вкрай складною. Ми не маємо права зволікати із проведенням реформ. Треба якнайшвидше відновити довіру до банківської системи і створити умови для доступного кредитування малого та середнього бізнесу». «Наш Комітет наполягає на необхідності всебічного обговорення нової кандидатури на посаду голови Національного банку. Для нас надзвичайно важливо знати, якими він бачить головні завдання Національного банку з розвитку економіки України», – наголосив Сергій Рибалка.