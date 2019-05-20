Про «бізнес по-олександрійськи», «гуманний виконком» і демонтаж павільйону

Ще одну тимчасову споруду – металевий павільйон по вул. Шевченка (поряд з районною бібліотекою ім. Д.Чижевського) буде знесено у 10-денний термін, повідомляє «Голос Громади».

Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Олександрійської міської ради на своєму останньому засіданні, зобов`язавши власника демонтувати дану споруду. Проект рішення озвучив начальник управління приватизації, оренди майна та землі міськради Олександр Купченко. А міський голова Степан Цапюк прокоментував його, пояснивши зокрема, що павільйон свого часу встановив один з підприємців міста начебто для ведення господарської діяльності на підставі рішення виконкому від 31 липня 2009 року про оренду земельної ділянки. Але замість ведення власного бізнесу орендар здає ділянку разом з павільйоном іншому підприємцю на умовах власної «суборенди». І здає (за словами міського голови) за плату, яка у десятки разів перевищує встановлену міськрадою реальну ставку за оренду земельної ділянки.

«Я запитав у цього підприємця, скільки він «відстібає» щомісяця орендарю за суборенду. І коли мені сказали, то я був вражений: більше, ніж зарплата міського голови! Ось такий у нас «бізнес по-олександрійськи». Свого часу деякі олександрійці, будучи депутатами міськради, набрали в оренду ділянок, приміщень, а тепер здають їх в суборенду утридорога, ніж це встановлено владою. А наш «найгуманніший у світі виконком» все це дозволяв», – зауважив міський голова.

(Мер Степан Цапюк не уточнював, депутати якого саме скликання міської ради помічені у згаданих гріхах і виконком якої конкретно каденції є «найгуманнішим», що закривав очі на ці грішки)…

Отже, власник злощасного павільйону по вул. Шевченка Зейналов Елчин Джангір Огли в 10-денний термін з дня набуття чинності даного рішення зобов`язаний демонтувати споруду, оскільки термін оренди ним земельної ділянки давно закінчився, а в поновленні договору оренди землі міська рада йому відмовила ще 22 грудня 2017 року (!).

У разі невиконання даного рішення комунальному підприємству «Благоустрій» доручено провести примусовий демонтаж павільйону та забезпечити його зберігання на господарському дворі по вул. Шевченка, 86. Як зазначалося на засіданні виконкому, зазначену земельну ділянку буде передано в оренду підприємцю, який веде там реальну діяльність.