Про небезпечні «підводні камені» відмови від централізованого опалення йшлося на засіданні міськвиконкому

На черговому засіданні виконавчого комітету Олександрійської міської ради, яке відбулося сьогодні, головуючий Степан Цапюк дав протокольне доручення підготувати розпорядження про цільову перевірку управлінням житлово-комунального господарства електрощитових установок у житлових багатоповерхівках. За його словами, така необхідність викликана масовою відмовою мешканців будинків від централізованого опалення і переходом їх на індивідуальне електричне опалення різноманітних видів, що у свою чергу, часто викликає аварійні ситуації у внутрішніх електричних мережах через їхню перенавантаженість. Про це повідомляє «Голос Громади».

«Практика показує, що в таких випадках через надмірне навантаження електрощитових установок будинків горять нульові вводи електромереж, внаслідок цього в квартири надходить недопустимо висока напруга 380 вольт, від чого у людей виходить з ладу електрична побутова техніка і апаратура. Тому протягом місяця треба провести перевірки щитових зі складанням актів за підписами старших будинків», – сказав міський голова С. Цапюк.

Слід зазначити, у порядку денному на засіданні розглядалося питання, яке стосувалося ще однієї відмови від централізованого опалення цілого житлового будинку, котрий повністю переходить на автономне опалення. Такі дії загалом не заборонені чинним законодавством і виконком на одному з попередніх засідань надав мешканцям цього будинку відповідний дозвіл. На нинішньому виконкомі були лише внесені технічні зміни до даного рішення.