Про нововведення в порядку призначення житлових субсидій дізнавались представники сільрад Олександрійщини

В середу, 30 травня, в актовій залі Олександрійської РДА для уповноважених осіб сільських рад відбувся семінар щодо нового порядку призначення житлових субсидій населенню. Повідомляє Голос громади з посиланням на сайт Олександрійської райдержадміністрації.

Участь в заході взяли начальник управління соціального захисту населення районної держаної адміністрації Ірина Табачкова, начальники відділів управління соцзахисту та представник Олександрійського місцевого центру надання безоплатної вторинної правової допомоги Володимир Світановський.

Під час семінару розглянули питання щодо призначення житлових субсидій та зміни для безробітних, які не стоять на обліку в центрі зайнятості. Обговорили порядок призначення субсидії для переміщених осіб та жителів ОТГ, а також монетизацію зекономлених субсидій.

Крім цього представник центру первинної правової допомоги проінформував представників сільських та селищних рад про порядок та умови надання первинної та вторинної правової допомоги.