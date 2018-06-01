Про нововведення в порядку призначення житлових субсидій дізнавались представники сільрад Олександрійщини

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В середу, 30 травня, в актовій залі Олександрійської РДА для уповноважених осіб сільських рад відбувся семінар щодо нового порядку призначення житлових субсидій населенню. Повідомляє Голос громади з посиланням на сайт Олександрійської райдержадміністрації.

Участь в заході взяли начальник управління соціального захисту населення районної держаної адміністрації Ірина Табачкова, начальники відділів управління соцзахисту та представник Олександрійського місцевого центру надання безоплатної вторинної правової допомоги Володимир Світановський.

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Під час семінару розглянули питання щодо призначення житлових субсидій та зміни для безробітних, які не стоять на обліку в центрі зайнятості. Обговорили порядок призначення субсидії для переміщених осіб та жителів ОТГ, а також монетизацію зекономлених субсидій.

Крім цього представник центру первинної правової допомоги проінформував представників сільських та селищних рад про порядок та умови надання первинної та вторинної правової допомоги.

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