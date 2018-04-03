Про олександрійських винахідників розповів Перший національний телеканал

Про перемогу та отриманий головний приз у розмірі 1000 $ олександрійськими старшокласниками Данилом Чесницьким та Олександром Овечком (науковий керівник Світлана Піскова) на Міжнародному науковому конкурсі, котрий проходив 16-17 березня у м.Києві, у вечірньому випуску телевізійних новин розповів Перший національний. Раніше про цей успіх олександрійських учнів розповідав вже «Голос громади».

З-поміж восьми тисяч учасників конкурсу олександрійці стали кращими. Суть винаходу Данила та Олександра полягає в отриманні електричної енергії за рахунок електромагнітного поля землі, що суттєво знизить собівартість електрики (більш ніж у сім разів, порівняно з нині існуючою вартістю традиційної електроенергетики). На презентацію винаходу на конкурсі їм відводилося всього 5 хвилин, протягом яких вони повинні були на англійській мові розкрити ідею винаходу. Хлопці під керівництвом свого куратора навіть сконструювали експериментальну діючу модель установки для отримання електроенергії з земного електромагнітного поля, чим зацікавили вітчизняні наукові кола. Вартість робочої установки, на думку винахідників, буде у межах 42 тисячі доларів з урахуванням логістичних та інших затрат. А за основу учні взяли ідею про добування електроенергії з атмосфери Землі свого ж земляка і старшого товариша по Малій академії наук Самуїла Кругляка, який також роком раніше став міжнародним призером і виграв грант на навчання у Сполучених Штатах Америки, де зараз і навчається.

Тепер Олександр і Данило представлятимуть свій винахід у на Міжнародному етапі конкурсу в США у штаті Делавер, 12 квітня, де змагатимуться за приз в 11 тисяч доларів та візьмуть участь у Міжнародному підприємницькому саміті.