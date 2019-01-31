Про олександрійський музей ґудзиків розповів столичний телеканал «Україна» (ФОТО)

«Тисячі гудзиків» – такий відеосюжет про олександрійську художню галерею VashArt нещодавно показав телеканал «Україна» у своєму випуску новин «Сьогодні», повідомляє «Голос Громади».

Під рубрикою «Україна інкогніта» кореспондент новин ТБ «Україна» розповідає про те, як олександрійка Ірина Кваша два роки тому розпочала реконструкцію занедбаного приміщення під майбутню галерею. Робота розпочалася з вивезення сміття, у якому згодом помітили безліч якихось дивних домішок, що нагадували перлини. Організаторка роботи та її помічники почали перебирати знахідки, відмивати їх від бруду і виявилося, що це перламутрові ґудзики та рештки морських і річкових мушлів, з яких вони були вирізані. Походження їх таке: колись у цьому приміщенні була ґудзикова фабрика, заснована ще перед ІІ світовою війною. Вона діяла аж до середини 70-х років, як один з підрозділів олександрійського підприємства УТОС (виробниче об`єднання для незрячих працівників).

Засновниця галереї Ірина Кваша бережливо поставилася до знахідки і таким чином з`явилася несподівана ідея: створити на основі цих артефактів музей ґудзиків на тому ж місці, де вони колись і вироблялись – у вже відремонтованому приміщенні художньої галереї. Експонати упродовж тривалого часу збиралися у різних місцях України, де тільки можливо і нині колекція вже є чималою. У ній немало цікавих в історичному сенсі екземплярів: наприклад, ґудзики з губернаторських та інших чиновницьких мундирів царських часів, що містять географічні ознаки, тобто специфічні емблеми конкретних губерній тощо.

А оскільки будівля, у якій розташована галерея, ще потребує продовження реставрації і на це необхідні кошти, то Іриною свого часу була започаткована акція «Купи ґудзик – врятуй будівлю». Кожен екземпляр продавався в оригінальному художньому оформленні, охочі придбати їх знаходилися і нині такі сувеніри вже прикрашають не одну приватну колекцію не лише в Україні, а навіть у Лондоні та Нью-Йорку. Кошти від продажу колекційних ґудзиків йдуть у фонд відновлення історичної будівлі колишньої ґудзикової фабрики, а нині – художньої галереї по вул. Грушевського,8, рік забудови якої – 1834-й.

