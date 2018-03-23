Про перерахунок пенсій військовим пенсіонерам інформує Пенсійний фонд в Кіровоградській області

Головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області (далі – головне управління) приступило до перерахунку пенсій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 року № 103 «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб».

Перерахунок пенсій військовослужбовцям всіх категорій, окрім осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ проводиться з 01.01.2018 року з урахуванням трьох складових оновленого грошового забезпечення, визначеного згідно Постанови Уряду від 30.08.2017 р. № 704 на 1 березня 2018 року: окладу за посадою, військовим званням та надбавки за вислугу років.

Виплата перерахованих пенсій здійснюватиметься поетапно починаючи з 1 січня 2018 року в таких розмірах:

з 1 січня 2018 року – 50 відсотків суми підвищення;

з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року – 75 відсотків суми підвищення пенсії;

з 1 січня 2020 року – 100 відсотків підвищення пенсії, визначеного станом на 1 березня 2018 року.

Для осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (колишніх працівників міліції) перерахунок пенсій здійснюється з урахуванням грошового забезпечення поліцейського за січень 2016 року, визначеного відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1.11.2015 р. № 988.

Із 1 січня 2018 року виплата проводитиметься в розмірі 100% суми підвищення пенсії.

Сума перерахованих пенсій для виплати за період із 1 січня 2016 року

по 31 грудня 2017 року обчислюється головним управлінням станом на 1 січня 2018 року та виплачується після надання коштів на їх фінансування з державного бюджету в такому порядку:

з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2019 року щомісяця окремою сумою в розмірі 50% різниці між місячним розміром отриманої особою пенсії за період із 1 січня 2016 року по 31 грудня 2017 року;

з 1 січня 2020 року – щомісяця окремою сумою в розмірі 100% різниці між місячним розміром підвищеної пенсії та місячним розміром отриманої особою пенсії за період із 1 січня 2016 року по 31 грудня 2017 року та до забезпечення повної виплати розрахованої суми.

Головним управлінням на початку березня передано силовим міністерствам та відомствам списки пенсіонерів з числа колишніх військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, пенсії яких підлягають перерахунку. Списки подано на 12113 пенсіонерів.

На підставі списків зазначені органи розпочали видачу довідок про розмір грошового забезпечення для проведення перерахунку пенсій.

Станом на 23 березня до головного управління надійшло 5526 таких довідок.

З надходженням довідок головне управління Пенсійного фонду України в області здійснює індивідуальні перерахунки пенсій кожному пенсіонеру.

Перші виплати доплат за період з січня по березень 2018 року проведено за додатковими відомостями 1176 пенсіонерам на суму понад 4,4 млн. грн..

Особи, яким виплату доплат проведено у березні, з квітня отримуватимуть свою пенсію у перерахованому розмірі. Особи, пенсії яким буде перераховано у квітні, отримуватимуть перераховані пенсії з доплатою з січня 2018 року за основними та додатковими відомостями.

Водночас хотілось би повідомити всіх пенсіонерів, що немає потреби куди-небудь звертатися, оскільки передача довідок відбуватиметься централізовано.