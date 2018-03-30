Про плани щодо створення громадського формування в Приютівській ОТГ розповів Андрій Коломійцев

Про плани щодо створення громадського формування з охорони громадського порядку на території Приютівської об’єднаної територіальної громади розповів кандидат на посаду голови ОТГ Андрій Коломійцев під час зустрічей з колективами населених пунктів, що увійшли до Приютівської громади.

Презентуючи свою програму, Андрій Коломійцев також окреслив головні напрямки діяльності після проведення виборів та озвучив першочергові завдання, котрі належить вирішити насамперед.

Серед головних пріоритетів кандидат назвав з’єднання усіх населених пунктів Приютівської громади якісним дорожнім покриттям. Окрім цього, Андрій Коломійцев наголосив, що обов’язково будуть розроблятися нові маршрути для забезпечення жителів ОТГ транспортним сполученням між населеними пунктам: “Вже сьогодні відповідні служби займаються розробкою нових маршрутів задля створення максимально зручного користування автотранспортом в Приютівській ОТГ. Наразі стоїть задача, аби маршрути руху автобусів були розроблені таким чином, щоб люди не думали про те, на який автобус потрібно пересісти, аби дістатися зупинки в іншому кінці Приютівської ОТГ. Маршрут руху автотранспорту повинен задовольняти потреби жителів усіх населених пунктів, що увійшли до Приютівської громади”.

Відповідаючи на питання місцевих мешканців щодо існуючої проблеми стосовно обслуговування населених пунктів дільничними офіцерами поліції, Андрій Коломійцев повідомив, що вирішення цієї проблеми він бачить лише у створенні громадського формування, у складі якого буде 7-8 осіб, котрі будуть забезпечувати охорону громадського порядку. Під час зустрічей люди жалілися, що почастішали випадки крадіжок, а оскільки практично десять сіл обслуговує лише один дільничний інспектор, то звичайно, він не може повноцінно контролювати цю ситуацію. Тому пропозицію кандидата на посаду голови Приютівської ОТГ Андрія Коломійцева щодо створення вказаного формування місцеві мешканці сприйняли достатньо позитивно, а деякі навіть висловили бажання вже сьогодні долучитися до громадського формування та починати патрулювати вулиці населеного пункту.

Окрім вищевказаних пунктів Андрій Коломійцев зазначив, що серед пріоритетів також: