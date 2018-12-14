Про право на призначення пенсії по інвалідності учасникам операції об’єднаних сил розповіли в пенсійному фонді

Призначення пенсій по інвалідності військовослужбовцям можливо здійснювати як за нормами Закону України «Про загальнообов’язкове державне страхування», так і за нормами Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

При цьому, обирається найбільш доцільний варіант розрахунку пенсії за одним із законів.

Демобілізовані військовослужбовці, які брали участь в операції об’єднаних сил та отримали групу інвалідності, мають право на призначення пенсії по інвалідності згідно Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (далі – Закон). Про це Голосу Громади розповіла начальник головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області Наталія Сімонян.

Пенсії по інвалідності призначаються в разі, якщо інвалідність настала в період проходження служби або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби, або якщо інвалідність настала пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювання (травми, поранення, контузії, каліцтва тощо), що виникло в період проходження військової служби.

Групи і причини інвалідності, а також час її настання встановлюються МСЕК. Залежно від ступеня втрати працездатності інваліди поділяються на три групи.

Залежно від причини інвалідності інваліди з числа військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за Законом, поділяються на такі категорії:

а) інваліди війни – при настанні інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини, виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків);

б) інші інваліди з числа військовослужбовців – при настанні інвалідності внаслідок каліцтва, одержаного в результаті нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням служби.

Пенсія по інвалідності військовослужбовцям призначається в таких розмірах:

а) інвалідам війни І групи – 100 процентів, ІІ групи – 80 процентів, ІІІ групи – 60 процентів відповідних сум грошового забезпечення (заробітку);

б) іншим інвалідам І групи – 70 процентів, ІІ групи – 60 процентів, ІІІ групи – 40 процентів відповідних сум грошового забезпечення (заробітку).

Мінімальні пенсії інвалідів війни визначаються у відсотках від розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

З 01 грудня 2018 року прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 1497 грн.

Отже, мінімальна пенсійна виплата інвалідам війни І групи з 01 грудня 2018 року становить 4266,45 грн (1497 грн х 285 %), ІІ групи – 3817,35 грн (1497 грн х 255 %), ІІІ групи – 3368,25 грн (1497 грн х 225 %).

Питання подання та оформлення документів регулює Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 30.01.2007 року № 3-1 (далі – Порядок). Цей Порядок не стосується військовослужбовців строкової служби та членів їхніх сімей.

Згідно з Порядком, заяви про призначення пенсії по інвалідності особами, звільненими з військової служби, подаються у головне управління Пенсійного фонду України в області через уповноважені структурні підрозділи Міністерства оборони України (Кіровоградський обласний військовий комісаріат). Ті особи, які були призвані по мобілізації міністерствами та іншими органами (крім підрозділів Міністерства оборони) звертаються до уповноважених структурних підрозділів відповідних міністерств та інших органів.