Про престижність військової служби за контрактом розповіли безробітним Олександрійщини

Днями олександрійцям пропонували працевлаштування до бригади швидкого реагування Нацгвардії України, повідомляє Голос Громади.

Відтак, в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості для шукачів роботи, які перебувають на обліку, відбувся семінар з орієнтації на службу в Збройних Силах України. Метою заходу було інформування зареєстрованих безробітних, придатних до військової служби, про умови укомплектування бригади швидкого реагування Національної гвардії України військовослужбовцями для проходження служби за контрактом.

Усі присутні отримали інформацію щодо стану місцевого ринку праці та додаткових можливостей працевлаштування на роботу з гідним рівнем оплати праці та перспективою кар’єрного росту за умови підписання контракту на службу в Національній гвардії України, яку надала начальник відділу активної підтримки безробітних Вікторія Фалєєва.

Заступник командира автотранспортного батальйону швидкого реагування майор Дмитро Кінішенко докладно розповів шукачам роботи про порядок відбору громадян України на військову службу за контрактом до бригади швидкого реагування Національної гвардії України на посади рядового, сержантського та офіцерського складу. Як військовослужбовець, який проводить роботи з особовим складом, він надав інформацію про основні вимоги до претендентів, а також пільги і гарантії для військовослужбовців, можливості отримання військових спеціальностей у відповідних навчальних закладах та подальшого кар’єрного росту.

Учасники семінару були поінформовані про стан матеріального та пенсійного забезпечення, а також обговорили інші питання щодо соціального захисту військовослужбовців. Автотранспортний батальйон розташований за адресою: Київська область, смт Гостомель, вул.Проскурівська, 18.

За більш детальною інформацією можна звернутись за телефонами відділу кадрів: 073 1443365, 068 3985264.

Семінар відбувся у формі активного діалогу, під час якого заступник командира автотранспортного батальйону швидкого реагування майор ДмитроКінішенко доступно та аргументовано надавав відповіді на поставлені запитання.