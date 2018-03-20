Про призначення тимчасової соціальної допомоги особам пенсійного віку, котрі не мають стажу розповіли в Пенсійному фонді

Особам пенсійного віку, в яких відсутній необхідний страховий стаж для призначення пенсії, призначатимуть тимчасову соціальну допомогу. Про це розповіла начальник головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області Наталія Сімонян

27 грудня 2017 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 1098, якою затверджено Порядок призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

Порядок визначає механізм призначення у період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2020 року тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку (чоловіки – 60 років; жінки – 58 років 6 місяців (у 2018 році), 59 років (у 2019 році), 59 років 6 місяців (у 2020 році), але не набула права на пенсійну виплату (відсутній необхідний страховий стаж – 25 років (у 2018 році), 26 років (у 2019 році) та 27 років (у 2020 році).

Проте, щоб отримувати тимчасову соціальну допомогу при досягненні пенсійного віку, особа повинна мати не менше 15 років страхового стажу.

Призначення тимчасової допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, проводиться органами соціального захисту населення.

Для призначення тимчасової допомоги особа повинна подати до управління соціального захисту населення, серед іншого, довідку про наявний страховий стаж, видану органами Пенсійного фонду України.

Відтак, щоб отримати довідку про наявний страховий стаж непрацююча особа, яка досягла загального пенсійного віку, повинна спочатку звернутися до сервісного центу головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області за місцем проживання з відповідною заявою, до якої додається: копія паспорта громадянина України, копія ідентифікаційного номера, копія трудової книжки та, у разі потреби, інші документи, що підтверджують трудовий стаж (диплом про навчання, військовий квиток, свідоцтва про народження дітей).