Графіті, вони оточують нас всюди: на зупинках громадського транспорту, на стінах будинків, у приватному секторі та в багатоповерхівках. Озирнувшись навколо, ви з великою вірогідністю побачите незрозумілу комбінацію літер з цифрами або ж напис в стилі «Тут був я». Це так зване «мистецтво» має назву «бомбінг», який хоча і можна назвати частиною вуличного мистецтва «графіті» проте – з великою “натяжкою”. Кореспонденти Голосу Громади вирішили опублікувати короткий фотоогляд вуличного мистецтва в нашому місті.

Як не прикро, але найчастіше на будинках нашого міста можна зустріти ось такі стандартні написи, які мають назву «теги». Наносяться вони зазвичай там, куди може дістати рука «художника». Теги особливо не вирізняються місцем нанесення чи якістю.

Судячи з наступного фото, Олександрія поетичне місто. Деякі поети «публікують» свої творіння прямо на стінах міських будинків чи просто на заборах.

Серед багатьох різновидів графіті яскраво виділяється патрітичний напрямок.

Ну і звичайно наше місто не оминули “фанатські” графіті, починаючи від абревіатур клубів, та закінчуючи талановитими творіннями в кольорах рідного футбольного клубу – ФК “Олександрія”.

Останнім часом все більше олександрійців намагаються прикрасити двері під’їздів, власні гаражі різними малюнками, такими, як для прикладу запропоновані нижче. Ми вже неодноразово розповідали про звичайних олександрійців, чиє хобі перетворює звичайні стіни під’їзду на казку.

Чи ось такими побажаннями доброго ранку. “Доброе утро всем” – транслітеризація літер англійського алфавіту на російській мові.

Багатознчне цитування статтей Конституції України на воротах при в’їзді у двір приміщення, де розташована юридична консультація.

Ну, й куди ж без сліду тварини? Подивіться на стіни будинків, гаражів, чи навіть балконів, і ви побачите світ графіті, що оточує нас на кожному кроці в Олександрії.