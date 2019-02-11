Про що свідчить ріст кількості звернень олександрійців до міської влади? Дискусія на виконкомі

Таке запитання виникло в ході доповіді про стан виконання розгляду звернень громадян начальника відділу по роботі зі зверненнями управління справами міської ради Т.Цимбал на останньому засіданні виконавчого комітету, повідомляє «Голос Громади».

Як зазначила посадовець Тетяна Цимбал, протягом 2018 року значно зросла у порівнянні з 2017-м роком кількість звернень жителів міста, адресованих до обох гілок місцевої влади.

У ході обговорення міський голова Степан Цапюк висловив припущення, що це свідчить про ріст довіри олександрійців до владних структур міста. А доповідачка Т.О.Цимбал, керуючись аналізом змісту численних звернень людей, вважає даний факт ознакою погіршення якості життя пересічних громадян. Зокрема вона відзначила зростання кількості прохань людей про різні види допомог і особливо – звернень до міської комісії про надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Останню обставину вона пов`язала зі значною кількістю відмов у наданні ЖК-субсидій протягом звітного року, що викликано жорсткими змінами від травня 2018 р. у законодавстві, яке регулює забезпечення субсидіями. Відтак сотні і тисячі громадян змушені були звертатись до спеціальної міської комісії, яка теоретично, у певних випадках, що не надто суперечать законодавству, може зробити виняток для «відмовників».