Про страховий стаж та право виходу на пенсію з 2018 року розповіли в Управлінні пенсійного фонду

Сьогодні для кожного громадянина страховий стаж – один із основних показників, що визначає право на призначення державної пенсії.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» були внесені зміни до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», в тому числі щодо набуття громадянами права на пенсію.

У 2018 році пенсія за віком громадянам після досягнення ними 60 років призначається за наявності не менше 25 років страхового стажу. У разі, якщо страхового стажу недостатньо, право на призначення пенсії за віком настає після досягнення особою 63-річного віку і за наявності страхового стажу від 15 до 25 років. А уже у 2019 році право на призначення пенсії за віком настане після досягнення особою 65 років за наявності страхового стажу від 15 до 16 років.

Якщо людина досягла пенсійного віку до 1 січня 2018 року, то право на пенсію визначається за наявності страхового стажу не менше 15-ти років по 31 грудня 2017 року.

Наявність необхідного страхового стажу визначається на дату досягнення пенсійного віку, передбаченого ст.26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», і не залежить від дати звернення за призначенням пенсії.

Необхідний страховий стаж, що дає право для виходу на пенсію, буде поступово збільшуватись, і до 2028 року досягне: 35 років (для осіб 60-річного віку), 25-35 років (для осіб 63-річного віку) і 15-25 років (для осіб 65-річного віку).

Новою нормою Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» є положення про можливість призначення пенсії за віком незалежно від віку. Так, починаючи з 1 січня 2028 року за наявності 40 і більше календарних років страхового стажу пенсію за віком призначатимуть незалежно від віку.

Фахівці Пенсійного фонду області рекомендують громадянам у разі виникнення питань щодо набуття права виходу на пенсію, обрахування періодів необхідного страхового стажу та визначення оптимальних для людини термінів виходу на пенсію звертатися до органів Пенсійного фонду України. У Кіровоградській області у кожному районному центрі та містах функціонують підрозділи обслуговування громадян (сервісні центри) Пенсійного фонду України, створені та працюють за визначеними графіками віддалені робочі місця фахівців Фонду на базі сільських і селищних рад, ОТГ, організацій, ЦНАПів, де кожен зможе отримати повну і вичерпну інформацію та допомогу у вирішенні пенсійних питань.