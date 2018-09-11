Про стрілянину на Перемозі розповіли в поліції

Подробиці стрілянини, від якої постраждала людина, висвітлив «Голосу Громади» начальник служби моніторингу Олександрійського відділу поліції Сергій Козловський.

В стилі американського вестерна завершилася ця драматична сцена класичного «трикутника» – одна дама і два кавалери. Хоча розпочиналося все доволі банально: жителька Перемозького мікрорайону щось не поділила зі своїм колишнім 39-річним співмешканцем, який близько 22-ї години , 9 вересня завітав до неї додому. Коли сварка вже набула чітких обрисів, жінка зателефонувала іншому своєму знайомому з проханням якось владнати конфлікт. Той не відмовив дамі та негайно примчав до неї і слід зауважити – не з порожніми руками. Тепер епіцентр конфлікту змістився у бік двох суперників – колишнього співмешканця і прибулого «знайомого». Але досягти консенсусу двом запальним «лицарям» не вдалося: навпаки, скандал тільки загострився і вже загрожував перейти від джентльменських (і не зовсім) словесних випадів до тривіального мордобою. Отож коли всі інші аргументи вичерпались, прибулий «миротворець» у ході сварки вихопив принесений з собою обріз мисливської рушниці і спочатку пригрозив «колишньому» своєї підзахисної дами, а потім вистрелив у нього…

Як згодом виявилося, поранення поверженого у двобої загрози його життю, на щастя, не представляло: вогнепальний заряд влучив чоловікові у стегно. Про свою поразку у не зовсім чесному поєдинку він сам же і повідомив поліцію. Ну а що ж переможець? Він не став тріумфально трубити у сурми на полі бою і приймати подяки від врятованої ним дами, а відразу ж після свого вирішального пострілу скромно накивав п`ятами і десь затаївся. Але не встиг переможець як слід відпочити на лаврах доблесті, а тільки й всього, що змінив свій «бойовий» одяг на буденний, як до нього вже завітали стражі правопорядку у вигляді групи реагування патрульної поліції. Вони і затримали стрільця, котрий виявився 40-річним місцевим жителем з доволі серйозним кримінальним минулим. Згодом йому було оголошено про підозру за ч.2 ст. 15 («Замах на злочин») та ч.1 ст.115 («Замах на вбивство») Кримінального кодексу України. За ці дії підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п`ятнадцяти років. Слідство за відкритим кримінальним провадженням триває.