Про тяжкохворого олександрійця показали сюжет на телеканалі “Україна”

19-річний олександрієць, за словами місцевих медиків, помирає. Проте хлопець та його рідні не полишають надію, що юнак вилікується і розпочне здорове повноцінне життя.

Сюжет про хворого сьогодні, 7 березня, показали на телеканалі “Україна” в головному ток-шоу країни “Говорить Україна”.

Історію Олексія Бершацького знає чи не вся Олександрія. Адже коли сім’я, а зокрема рідна сестра Анастасія, дізналися страшний діагноз (пухлини малого тазу), вони не опустили рук, а почали “стукати у всі двері” та просити допомогти зібрати кошти на подальше лікування хлопця.

Дівчина зверталася до кожного олександрійця, не соромилася просити – просити не для себе, а задля порятунку рідної людини. Настя створила сторінки у соціальних мережах, звернулася до волонтерів та благодійників, депутатів – і багато хто відгукнувся. На сьогодні зібрано близько 25 тисяч гривень, котрі будуть використані на подальше лікування.

Проте не лише хвороба гнітить й без того тяжкий стан Олексія. Сімейні непорозуміння з рідною матір’ю та батьком, котрий зловживає алкогольними напоями, змушують хлопця, ще більше страждати. Що ж стосується рідної матері, то за словами Анастасії та Олексія, жінці наразі важливіше побудувати стосунки з новим чоловіком, аніж допомагати синові боротися з хворобою.

У студії Настя звинуватила матір, що та вкрай рідко навідується до Олексія, який вже майже рік не залишає лікарняної палати, та зовсім не допомагає матеріально. На що жінка відповіла, що вона навіть просила сина жити із нею в будинку нового чоловіка, проте Олексій сам відмовився, пославшись на те, що йому там нудно. Вислухавши матір, Олексій не витримав та розповів, що він відмовився від її пропозиції, бо її співмешканець обаражав його та виказував слова небажання бачити хлопця у своєму домі.

Але не дивлячись на таку поведінку з боку найріднішої людини у світі – матері, котра вирішила, насамперед, влаштувати своє особисте життя, Олексій говорить, що дуже переживає за маму, адже та зовсім себе не жаліє, працюючи на фермі її нового співмешканця.

Така щирість юнака зворушила усіх глядачів у студії, адже тяжкохворий не полишає надію на те, що він одужає та зможе втілити свою мрію в життя – стати військовим. А поруч буде його рідна сім’я – і мама, і сестра, і друзі.