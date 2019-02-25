Про участь безробітних Олександрійщини у роботі виборчих комісій

Чи є робота під час виборів особливим видом зайнятості для безробітних?

За загальними нормами Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 792, зайнятість особи є підставою для припинення реєстрація безробітного. Під такою зайнятістю розуміється, зокрема, працевлаштування за наймом на умовах трудового договору, укладення цивільно-правового договору про виконання робіт (надання послуг).

У той же час, відповідно до абзацу 2-го підпункту 1-го пункту 30 вказаного Порядку, не є підставою для припинення реєстрації безробітного початок зайнятості особи у вигляді зайнятості працею, пов’язаною з організацією підготовки та проведення виборів Президента України.

У листі Державної служби зайнятості (Центрального апарату) від 31.01.2019 № 33/01/572-19 зазначено, що відповідно до частини 6-ої статті 40 Закону України «Про вибори Президента України» робота, пов’язана з організацією підготовки і проведення виборів Президента України, осіб, визнаних в установленому законом порядку безробітними, у складі окружних, дільничних виборчих комісій чи як спеціалістів, експертів та технічних працівників, зазначених у частині 3-ій статті 25 та частині 20-ій 28 цього Закону, не є підставою для зняття цих осіб з обліку в державній службі зайнятості як таких, що шукають роботу, або для припинення виплати їм допомоги по безробіттю.