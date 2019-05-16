Про виставку олександрійських художниць у Барселоні – з перших вуст

Вчора в олександрійській художній галереї VashArt відбулась прес-конференція з нагоди участі олександрійських художниць у мистецькій виставці, яка проходила у м.Барселоні (Іспанія), повідомляє «Голос Громади».

Як вже розповідалося раніше, троє юних художниць з Олександрії – учениці ЗНЗ Валерія Дрозд, Джульєтта Оганесянц та студентка коледжу культури Анастасія Яцина у підсумку конкурсного відбору здобули право на початку цього місяця відвідати Барселону, де презентували свої картини на спеціальній виставці.

Взагалі таке право далося їм не надто просто: поїздці передувала дуже довга і копітка робота, у якій брала участь, крім дівчат-аматорок образотворчого мистецтва, ще команда-трійка професійних художників – про цей тривалий процес свого часу також детально і неодноразово розповідав «Голос Громади». Якщо нагадати коротко, то передісторія останньої події така: минулого року засновниця галереї VashArt Ірина Кваша разом з однодумцями вирішила організувати виставку дитячих картин на вільну тему «Визнана українська автентичність». У ній могли взяти участь всі бажаючі юні художники Олександрійщини зі своїм баченням світу через призму національної ідеї. У підсумку журі конкурсу визнало переможцями 15-річних (на той час) Валерію, Джульєтту та Анастасію.

Але організатори заходу на цьому не зупинилися: вони вирішили розвинути ідею далі, вдосконаливши її і водночас ускладнивши завдання. Так, трьом переможницям була дана нова установка: замість конкурсних акварельних малюнків на папері створити у тому ж дусі цілу серію великоформатних картин на тему «У майбутнє крізь минуле». Задум виявився трудомістким і об`ємистим, з втіленням якого, можливо, самі конкурсантки навряд чи впоралися б, адже цього разу кваліфікаційні вимоги були на порядок вищими. Отож їм на допомогу прийшли досвідчені наставники: художниця, спеціаліст з петриківського живопису Анна Душина, відомий олександрійський майстер станкового (і не тільки) живопису Олександр Охапкін та сама організаторка і художниця Ірина Кваша. Колективний творчий процес, який тривав понад місяць, поступово захопив і молодших художниць, і їхніх наставників, котрі словом та ділом брали у ньому безпосередню участь. Як потім пригадували самі дівчата, постійно перебуваючи у «творчих муках» пошуку ідей та їхньої передачі на полотно, вони проводили цілі дні і вечори у майстерні галереї, засиджуючись там до ночі і забуваючи про їжу і сон…

Так з`явилися на світ 9 картин однакового формату – метр на метр, які були презентовані олександрійським глядачам на спеціальній виставці в галереї восени минулого року (про ці «9 квадратних метрів мистецтва» розповідав тоді ж «Голос Громади»).

Складно визначити жанр, у якому виконані роботи: їх всіх об*єднує єдиний стиль, що базується на «трьох китах» українського автентичного образотворчого мистецтва: трипільської культури, петриківського розпису та самобутнього стилю відомої народної художниці Марії Примаченко. Але у колективному баченні старших і молодших олександрійських майстринь національні художні традиції не є чимось застиглим у давнині століть: традиційна стилізація переплітається на їхніх полотнах з сучасністю і цей сплав виконаний у сонячній, життєстверджуючій і оптимістичній тональності. Виставка тоді отримала схвальні відгуки відвідувачів.

І знову організатори не зупинилися на досягнутому: на основі цих робіт був виданий барвистий буклет-каталог, завдяки чому про картини дізнався мистецький загал України. А потім ними зацікавилася громадська організація Українська асоціація “Джерело” в Іспанії, яка за підтримки Генерального консульства України в Барселоні взялася організувати там виставку. Експозиція олександрійських картин проходила з 4 по 12 травня у Арагонському центрі культури Барселони і на неї запросили весь вищезгаданий творчий колектив. Відмовитися від такої пропозиції, звісно, було складно, отож щасливиці Анастасія, Валерія, Джульєтта, їхні наставниці Ірина Кваша та Анна Душина провели незабутні дні з 4 по 8 травня у знаменитому місті. З собою вони взяли також олександрійську журналістку Тамару Аноко. Саме ця компанія однодумців і ділилася враженнями з журналістами на прес-конференції в галереї «ВашАрт».

Олександрійська команда до презентації в Іспанії підійшла так само творчо, як і до малювання: дівчата власноруч пошили для цього «сценічні» костюми, туніки яких розписали в єдиному національному стилі і в такому вигляді постали перед численними гостями виставки. А її відвідали як пересічні іспанці, так і посадовці: консул України в Іспанії, консули деяких інших держав, представники місцевої влади, інші офіційні особи, а також українці, що мешкають в Барселоні. І олександрійки не були на цій події просто статистами: вони жваво спілкувалися з відвідувачами, настільки це дозволяли можливості перекладачів і навіть організували для всіх бажаючих майстер-клас з петриківського розпису. Кажуть, цікаво було спостерігати, як поважні консули та інші офіційні особи зосереджено і старанно намагалися вимальовувати на папері гуашшю яскраві стилізовані петриківські квіти та ягоди…

Здавалося, дівчата-іменинниці могли годинами розповідати журналістам про незабутні враження від Барселони: про вражаючі мотиви пензля Сальвадора Далі, витончені і водночас химерні архітектурні мережива Антоніо Гауді з його славнозвісним собором Sagrada Familia (Святого сімейства), стрімку гостроверху готику епохи Відродження – всього того, без чого Барселона не була б сама собою, тією Барселоною, що відома всьому світу.

А виставка картин олександрійських художниць вже живе самостійним життям: після від`їзду авторок додому, в Олександрію, вона ще декілька днів пробула в Арагонському центрі, після чого подорожуватиме іншими виставковими залами, дивуючи собою і знайомлячи з традиціями українського мистецтва країну Христофора Колумба, Мігеля Сервантеса і Пабло Пікассо…